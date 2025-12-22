Is A.I. Trying to Kill Us and How to Stop a Cold for Less than £25?
It's not clickbait, it's a serious question with evidence...
Looking for information on whether Hydrogen Peroxide can help with colds kinda proves my point…
Search 1: https://www.google.com/search?q=hydrogen+peroxide+colds&sca_esv=d84fd85c5bb004f5&sxsrf=AE3TifNly8h3BC5tIpwcyH9QAZIX4bPNdg%3A1766397479494&source=hp&ei=JxZJacD7G7eEhbIP4fD1aA&iflsig=AOw8s4IAAAAAaUkkN6kTYxyIvnywP7AqRJH7VesnycoQ&ved=0ahUKEwiAq66y99CRAxU3QkEAHWF4HQ0Q4dUDCCM&uact=5&oq=hydrogen+peroxide+colds&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhdoeWRyb2dlbiBwZXJveGlkZSBjb2xkczIEECMYJzIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yCBAAGBYYChgeSOEvUABY6yxwAHgAkAEAmAGjAqAB2DCqAQQyLTIzuAEDyAEA-AEBmAIXoAK4McICChAjGIAEGCcYigXCAgcQIxjwBRgnwgILEAAYgAQYkQIYigXCAgoQABiABBhDGIoFwgIIEAAYgAQYsQPCAgsQABiABBixAxiDAcICEBAAGIAEGLEDGEMYgwEYigXCAg0QABiABBixAxhDGIoFwgIFEAAYgATCAgoQABiABBgUGIcCmAMAkgcGMi0yMi4xoAeTuQGyBwYyLTIyLjG4B7gxwgcIMC4xNS43LjHIB0mACAA&sclient=gws-wiz
Search 2: https://yandex.com/search/?text=hydrogen+peroxide+colds&lr=10426
Dig deeper. Trust your instincts, not A.I.
Mark Attwood's "Diary of a Conspiracy Theorist" is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
I use 3% to disinfect my cut orchid roots when repotting. Sprayed on.
Thank you, Mark. I use a nebulizer with hydrogen peroxide food grade. Great remedy